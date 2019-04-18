المصدرون يطالبون المجلس الانتقالي بإيقاف الشركات الأمنية العاملة في مجال الصادر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

طالبت غرفة المصدرين القومية، المجلس العسكري الانتقالي بسرعة التدخل لإيقاف الشركات الأمنية التي تعمل في مجال الصادر.

وشن أمين مال الغرفة القومية المصدرين، إبراهيم أبوبكر، هجوماً قاسياً على الشركات الأمنية واتهمتها بالمساهمة في إضعاف الصادرات السودانية في الأسواق العالمية.

وقال أبو بكر في تصريح لـ (باج نيوز) إن “هذه الشركات تمارس ممارسات سالبة وتعمل على أضعاف أسعار الصادرات بسبب عملها بنظام الكسر”.

وأبان أن حجة الشركات الأمنية لهذة الممارسة تتمثل في استيراد الوقود والأدوية مشيراً إلى أن من بين هذه الشركات شركة الاعتماد وشركة الأم

وأوضح أن الشركات تبيع صادر هشاب الصمغ العربي بقيمة 1700 دولار للطن فيما يبلغ السعر العالمي 2400 دولار.

ونوه إلى أن هذه الممارسات جعلت كثير من الشركات العالمية تتوقف عن شراء صادر الصمغ العربي والسمسم وحب البطيخ من المصدرين السودانيين.

واضاف أبوبكر” آن الأوان لإيقاف هذه الشركات من العمل حتى تستطيع الصادرات السودانية استعادة عافيتها”

واكد على أن هذه الشركات تقف وراء، تدهور الاقتصاد السوداني.