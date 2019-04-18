الحكومة تطالب مجلس الأمن بعدم التدخل في شؤونها الداخلية

طالب نائب مندوب السودان لدى الأمم المتحدة ياسر عبد السلام مجلس الأمن الدولي بعدم التدخل في “الشأن الداخلي” لبلاده.

وقال ياسر في الجلسة المنعقدة بالمقر الدائم للمنظمة في نيويورك حسب صحيفة الإنتباهة أمس، حول الأوضاع بإقليم دارفور قال: “الشعب السوداني قادر على استكمال ثورته المجيدة وتحقيق جميع مطالبه بالانتقال السلمي والديمقراطي للسلطة”.

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وأضاف “نحن متأكدون بشأن عدم قيام أعضاء المجلس باتخاذ أية خطوات تدفع الأوضاع الحالية إلى مسارات سلبية”. وتابع قائلاً: “لا يوجد مبرر لكي يتناول هذا المجلس ما يجري في السودان هذا شأن داخلي طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، ونحن نقول إن الموقف يتطلب الحذر من أجل إفساح المجلس لعملية التحول الديمقراطي والسلمي في بلادي”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)