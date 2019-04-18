العليا تسحب ملف شقة شمبات

التاريخ: 18-أبريل-2019
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سحب المحكمة العليا ملف (4) متهمين يواجهون اتهامات بقتل (3) شبان داخل شقة بشمبات وتقطيعهم وادخالهم داخل جوالات والاستيلاء على مبلغ (17) ألف دولار.
وكانت المحكمة العليا حسب صحيفة الإنتباهة، قد سحبت ملف القضية للنظر في الطعن الذي تقدم به ممثل الدفاع عن المتهمة الخامسة في قرار محكمة الاستئناف ببحري والتي أمرت بإعادة بالقبض على المتهمة بعد أن شطبت محكمة جنايات بحري وسط برئاسة القاضي البلولة عبد الفراج الاتهام في مواجهتها بالتستر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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