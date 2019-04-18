التاريخ: 18-أبريل-2019 فى : حوادث 16 مشاهدة تمكن لص من التسلل إلى أحدى المزارع بمنطقة الفريحاب بـ(عد بابكر) بالحاج يوسف وتمكن من الاستيلاء على (31) رأساً من الأبقار. Advertisements وكشف مصدر حسب صحيفة المجهر، أن اللص تمكن من سرقة (31) رأساً من المواشي (أبقار)، مضيفاً أن قيمة المسروقات تقدر بمبلغ (3) مليارات و(720) جنيهاً ودون البلاغ ضد مجهول بموجب عريضة من النيابة تحت المادة (174) بقسم شرطة التكامل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لص يستولي على أبقار بقيمة (3) مليارات و(720) جنيهاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.