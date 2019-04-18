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لص يستولي على أبقار بقيمة (3) مليارات و(720) جنيهاً

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التاريخ: 18-أبريل-2019

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تمكن لص من التسلل إلى أحدى المزارع بمنطقة الفريحاب بـ(عد بابكر) بالحاج يوسف وتمكن من الاستيلاء على (31) رأساً من الأبقار.

 

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وكشف مصدر حسب صحيفة المجهر، أن اللص تمكن من سرقة (31) رأساً من المواشي (أبقار)، مضيفاً أن قيمة المسروقات تقدر بمبلغ (3) مليارات و(720) جنيهاً ودون البلاغ ضد مجهول بموجب عريضة من النيابة تحت المادة (174) بقسم شرطة التكامل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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