مذيع يحتفل بميلاد طفليه بساحة الاعتصام

احتفل مذيع قناة الأزرق “حذيفة عادل” بعيد ميلاد طفليه “محمد” و”جوان” أمام القيادة العامة للقوات المسلحة مساء (الجمعة) الماضية، وشارك “حذيفة” في الاحتفال عدد من الإعلاميين ومن رجال الجيش والثوار.

ويعتبر “حذيفة” من أوائل المذيعين المنضمين للثورة منذ بدايتها حيث انتشر له اسفيرياً (فيديو) يدعو فيها الرئيس السابق للتنحي، طالما لا يملك ما يقدمه، ويتيح الفرصة لآخرين من أجل الإصلاح. وأكدت مصادر مطلعة حسب صحيفة المجهر، أن هذا الفيديو كان سبباً في إيقافه المؤقت من القناة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)