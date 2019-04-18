ذوو الشهداء: الذين يضربون المتظاهرين بالرصاص يرتدون زياً مدنياً ويحملون (كلاش)

التاريخ: 18-أبريل-2019
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أتهم ثوار وذوو شهداء سقطوا في الاحتجاجات الأخيرة، قوات خارج المنظومة الأمنية، باستهداف المتظاهرين، والتسبب في استشهادهم .
وقال أحد الثوار – فضل حجب أسمه – إنه شهد كثيراً من حالات القت، وذكر أن الذين يضربون المتظاهرين بالرصاص معروفون وكانوا يحملون (كلاش) ويرتدون الزي المدني .
من جهته كشف مواطن من منطقة بري أن عدداً من الضحايا أستشهدوا بإطلاق رصاص حي من جماعات كانت ترتدي زياً مدنياً وتحمل (كلاش) وتستقيل البكاسي والتاتشرات .
من جانبه قال أحد أقارب الشهيد “محجوب التاج محجوب” الطالب بجامعة الرازي إن الشهيد “محجوب” كان داخل حرم الجامعة، وعندما تعرضت زميلاته للضرب من قوات تلبس زياً مدنياً وتستقل (بكاسي) خرج وشكل لهم حماية .
لكنه تعرض لضرب مبرح فقد الوعي وحمله (بوكس) بلا أرقام إلى مستشفى الأمل، وفي الطريق – حسب إفادات زميلاته – حاولوا إفاقته بجهاز كهربائي، لكنه كان قد فارق الحياة، وقال وبحسب صحيفة الصيحة إن الذين قتلوه من كانوا على (البوكس) ويحملون (كلاشنكوف) ويغطون وجوههم بالشالات .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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