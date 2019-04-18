التاريخ: 18-أبريل-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة قال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق شمس الدين الكباشي في إيجاز صحفي مساء أمس “الثلاثاء” أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح برهان تلقى اتصالات هاتفية من ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” وولي عهد الإمارات “محمد بن زايد”، ورؤساء دول مصر وتشاد وجنوب السودان ورئيس الوزراء الأثيوبي، كما التقى حسب صحيفة المجهر، وفوداً مصرية وسعودية وإماراتية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر البرهان يتلقى اتصالاً هاتفياً من (محمد بن سلمان) و(محمد بن زايد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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