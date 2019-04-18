الكهرباء تشرح أسباب القطوعات وتعتذر

التاريخ: 18-أبريل-2019
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عزا مركز التحكم القومي للكهرباء تكرار القطوعات لموقف الطاقة المنتجة من التوليد والذي تم تخفيضه في الأيام السابقة لضمان تحقيق استقرار للتيار الكهربائي في شهر رمضان.
وأضاف المركز حسب صحيفة المجهر (وعليه نقدم اعتذارنا للزبائن للاضطرار إلى برمجة الخطوط على فترتين صباحية ومسائية لفترة أسبوعين)، وذلك وفقاً لسياسة التقسيم العادل حتى لا يطال القطع الزبون مرتين في اليوم، معربين عن شكرهم للزبائن لحسن تقديرهم في سبيل أن ينعم المواطن باستقرار التيار خلال شهر رمضان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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