الكهرباء تشرح أسباب القطوعات وتعتذر

التاريخ: 18-أبريل-2019 فى : أخبار 162 مشاهدة عزا مركز التحكم القومي للكهرباء تكرار القطوعات لموقف الطاقة المنتجة من التوليد والذي تم تخفيضه في الأيام السابقة لضمان تحقيق استقرار للتيار الكهربائي في شهر رمضان. Advertisements وأضاف المركز حسب صحيفة المجهر (وعليه نقدم اعتذارنا للزبائن للاضطرار إلى برمجة الخطوط على فترتين صباحية ومسائية لفترة أسبوعين)، وذلك وفقاً لسياسة التقسيم العادل حتى لا يطال القطع الزبون مرتين في اليوم، معربين عن شكرهم للزبائن لحسن تقديرهم في سبيل أن ينعم المواطن باستقرار التيار خلال شهر رمضان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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