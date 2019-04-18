الفنان شهاب الدناقلة حضور بـ(الكاكي) مع رفقائه بالقيادة العامة

ظل الفنان الشاب شهاب الدناقلة أحد جنود الاستخبارات العسكرية ومن المؤيدين للثورة منذ اندلاعها في حالة استعداد ومرابطة دائمة بمنطقة القيادة العامة مع رفقائه من قوات الجيش، ظل الدناقلة طيلة أيام الاعتصام مرابطاً ومتنقلاً بين الثوار المعتصمين الذين يرددون شعارات الثورة والشعارات التي تمجدهم كجنود للوطن وحماة للثوار.

من جانبه قال الدناقلة حسب صحيفة السوداني: (النصر كان من حليف هذا الشعب الذي صبر سنوات طويلة على الظلم والطغيان وها هو الآن يجني ثمار ثورته التي بذل فيها الشهداء أرواحهم فداء هذا الوطن).

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ويعتبر الفنان شهاب الدناقلة من الفنانين الذين كانت مواقفهم واضحة وصريحة تجاه مطالب الشعب لنيل حقه في العيش الكريم والحرية والسلام والعدالة منذ بداية الاحتجاجات، بجانب أعماله الإنسانية الحاضرة بوقفته وعدد من رفقائه مع المشردين بتوفير الطعام والدواء وتقديم كثير من المساعدات خلال الأزمات التي مرت بها البلاد في موقف نبيل تم وصفه بأنه الدور الرسالي والحقيقي للفن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)