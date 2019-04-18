اليوم.. عودة المذيع “سعد الدين حسن” واستقباله في ميدان الاعتصام

تم الإعلان في ميدان الاعتصام عن ترتيبات لاستقبال كبير لمدير ومراسل قناة العربية بالخرطوم “سعد الدين حسن”، من المتوقع حضور سعد للخرطوم اليوم الخميس قادماً من دبي، سعد .

“سعد الدين حسن” كان من أوائل الداعمين للاحتجاجات من خلال تغطياته الإخبارية وتحليله لمجريات الأحداث، وكان قد تم وبحسب صحيفة آخر لحظة سحب رخصته ومنعه عن العمل .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)