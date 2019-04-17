أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، وضع البنك المركزي الفنزويلي على قائمة العقوبات "لمنع استخدامه كأداة لنظام حكم مادورو غير الشرعي"، في إشارة إلى نظام حكم الرئيس الفنزويلي غير المعترف به أمريكياً نيكولاس مادورو، في الوقت الذي تصعد فيه واشنطن ضغوطها على كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشن، في بيان إن "الولايات المتحدة تتخذ خطوات للتأكد من استمرار المعاملات العادية لبطاقات الائتمان وبطاقات الاقتراض وكذلك استمرار تحويلات المواطنين (في فنزويلا) وتدفق المساعدات الإنسانية".
وعلى صعيد أخر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على "لوريانو أورتيغا موريللو نجل رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبة الرئيس "روزاريو موريللو" و"بانكو كوربورتيفو" النيكاراغوي.
وقال "سيغال مانديلكير" وكيل وزارة الخزانة الأمريكي إن "هذه العقوبات تأتي بسبب دورهم في عمليات الفساد وغسل أموال المكاسب الشخصية لنظام حكم أورتيغا".
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تفرض عقوبات على البنك المركزي الفنزويلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.