رياضيون في "ميدان" الاعتصام بالسودان

مثل البيان الصادر من تجمع المهنيين، وقوي الحرية والتغيير والخاص بندأ الرياضيين الي التواجد بميدان الاعتصام، تاكيداً واضحاً علي الدور الكبير الذي يمكن ان تلعبه الرياضة بمختلف المناشط وبالاخص اندية كرة القدم الي جانب بقية الفئات ذات الصلة من لاعبين واداريين واعلاميين في التغيير والغايات المنشودة ..

ودخل اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش يومه الخامس، بالرغم من عدة محاولات لفضه بالقوة خلال اليومين الفائتين.

ولم يغب الرياضيون عن الاحتجاجات الجارية والمنادية بتنحي رئيس الجمهورية عمر البشير، وتسليم السلطة الي الجيش تمهيدا لتكوين حكومة انتقالية.

وكان لافتاً تواجد عدد من الشخصيات الرياضية منذ بداية الاحتجاجات الحالية، وناصر قائد الهلال التاريخي الاسبق، ولاعب المريخ السابق الكابتن هيثم مصطفي كرار المحتجين منذ بداية الثورة الحالية واظهر مساندة كبيرة لمطالبهم، ولم يتردد في التاكيد علي ضرورة التغيير..

ومضي اللاعب الشهير بـ(البرنس) بعيداً وشكل حضوراً في العديد من الفعاليات حيث شارك اللاعب مع مجموعة اقمار الضواحي المعروفة في فعالية تكريم امهات شهدا الثورة التي اقيمت في منتصف مارس الماضي ..

كما شكل هيثم مصطفي حضوراً بارزاً في التظاهرات التي اندلعت في السادس من ابريل الجاري، وتواجد اللاعب رفقة المعتصمين في ميدان القيادة وحرص علي الحضور لاكثر من مرة مما جعل البعض ينادي بجعله ” ايقونة” الثورة وسط الرياضيين ..

ويقول مقربين من ” البرنس” ان الاخير وبالرغم من صلاته وعلاقاته الواسعة مع العديد من المسئولين بالدولة الا أنه لا يجد اي حرج في المطالبة بالتغيير وتحقيق مطالب المحتجين ..

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ويضيف مصدر مقرب من هيثم مصطفي ان الاخير لا يخشي اي تبعات لما يقوم به سواء الاعتقال أو خلافه، لافتاً النظر الي ان اللاعب عبر عن مطالب شعبه وفقاً للقانون والدستور الذي يكفل ذلك..

ومن جهته مضي كابتن المريخ السابق، علاء الدين يوسف علي درب رفيقه ” البرنس” وشارك اللاعب الشهير بـ(فييرا) في العديد من التظاهرات التي اقيمت باحياء مدينة بحري المختلفة وعلي راسها ” شمبات والشعبية”

كما حرص “فييرا” علي التواجد بميدان الاعتصام المفتوح بقيادة الجيش وهو ما مثل تاكيداً واضحاً علي موقفه المساند لمطالب المحتجيين..

وانضم مهاجم المريخ، والمنتخب الوطني سيف تيري الي ركب التظاهرات وظهر اللاعب في ميدان الاعتصام بقيادة الجيش محتفلاً مع المحتجين في مشهد لاقي الكثير من الاستحسان والقبول.

ورفض لاعبو الهلال بقيادة شرف الدين شيبوب، الي جانب صهيب الثعلب والمدافع حسين الجريف أن يكونوا الاستثناء حيث ظهروا كذلك في ميدان القيادة تجاوباً مع دعوات تجمع المهنيين وقوي الحرية والتغيير.

ولم يغب لاعبي الاندية الاخري عن المشهد وكان لافتاً حضور قائد حي الوادي نيالا – وليد سعد – الي تظاهرات السادس من ابريل الماضي وظهوره في ميدان الاعتصام بالقيادة لاكثر من مرة.