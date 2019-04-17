انتشار خدعة لسرقة حسابات "إنستغرام"

انتشرت في الآونة الأخيرة خدعة على تطبيق إنستغرام، لسرقة حسابات المستخدمين وبياناتهم، وذلك من خلال تحذير أصحاب الحسابات من تواجدهم على "القائمة البذيئة".
وتعتمد الخدعة على قيام حساب بالتواصل مع أشخاص على تطبيق إنستغرام، وتحذيرهم من أن أسمائهم موجودة ضمن "قائمة بذيئة" (Nasty List).
وعندما يزور الشخص صفحة ذلك الحساب، يجد رابطا للموقع الذي من المفترض أن اللائحة موجودة فيه، بحسب ما ذكرت مدونة "Bleeping Computer" الخاصة بأمن المعلومات.
وما أن يضغط المستخدم على الرابط لرؤية القائمة، غير الحقيقية، حتى يتم تحويله لصفحة تبدو وكأنها صفحة تسجيل الدخول الخاصة بإنستغرام، إلا أنها في الحقيقية عبارة عن خدعة للحصول على بيانات المستخدم، ومنحها للقراصنة.
وغالبا ما يتم استخدام هذه الخدعة لمطالبة المستخدمين الذين سرقت بياناتهم بدفع مبالغ مالية ليتمكنوا من استعادة حساباتهم المسروقة.
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