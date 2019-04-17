وفد مصري في السودان.. لدعم خيارات الشعب وإرادته الحرة

يزور وفد مصري رفيع المستوى السودان للوقوف على تطورات الأوضاع الجارية والمتسارعة التي يمر بها في هذه اللحظة الفارقة من تاريخه، وتأكيداً على دعم خيارات الشعب السوداني وإرادته الحرة.

وتأتي الزيارة بعد ساعات من اتصال هاتفي بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن السيسي أكد، خلال الاتصال، دعم بلاده الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندة إرادة وخيارات الشعب السوداني في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة.

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كما أعرب السيسي عن استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم للسودان، مؤكداً على الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل.

وبحسب العربية عبّر عن ثقته في قدرة الشعب السوداني ومؤسسات الدولة على استعادة الاستقرار وتحقيق الأمن والحفاظ على مقدرات الدولة، مشدداً على أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمساعدة السودان على تحقيق استحقاقات هذه المرحلة ومواجهة الأزمة الاقتصادية لما فيه صالح الشعب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .