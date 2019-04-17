الهلال يغادر إلى القاهرة

غادرت مساء اليوم بعثة الهلال إلى العاصمة المصريية القاهرة، لمواجهة النجم الساحلي، الثلاثاء المقبل، في إياب ربع نهائي الكونفدرالية بعد أن تم نقل المباراة التي تحدد لها الأحد الماضي بأم درمان لتلعب على ملعب إستاد الجيش بالسويس، وضمت البعثة 32 فرداً برئاسة الأستاذ الطريفي الصديق، رئيس القطاع الرياضي بجانب عبدالمنعم جميل مدير الكرة وأعضاء الجهاز الفني والوحدة الطبيبة وعامل المعدات و24 لاعباً وتم إبعاد الرباعي عمار الدمازين للإصابة ونزار حامد لعدم الجاهزية، بجانب صهيب الثعلب وسليم فيما تلقى النادي تأكيدات من الكاف بعدم إيقاف حارسه الأوغندي جمال سالم والمدافع حسين الجريف، وسيعقد الفريق معسكراً تحضيرياً قصيراً بالقاهرة قبل التوجه يوم الأحد إلى مدينة السويس حيث يجري تدريبين هناك قبل المباراة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)