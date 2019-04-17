الدولار ينخفض مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء ليوم الأربعاء

واصل سعر صرف الدولار الأمريكي الإنخفاض مقابل الجنيه السوداني يوم الأربعاء في تعاملات أسواق المال والأعمال بالخرطوم وذلك بعد مرور أيام من إستيلاء الجيش على السلطة في السودان، وذلك للتعاملات النقدية وللتعامل بالشيكات والتحويلات الفورية.
يوم الأربعاء 17 أبريل 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 58.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 15.45 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 72.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.
يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 60.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 16.00 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 75.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.
يوم الإثنين 15 أبريل 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 68.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 18.15 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 83.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.
وكان سعر الدولار وصل الى 73 جنيها للنعاملات النقدية و90 جنيهاً للشيكات في أواخر عهد الرئيس المعزول عمر البشير.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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