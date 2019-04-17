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السلطات السودانية ترفض استقبال وفد قطرى برئاسة وزير الخارجية

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 17-أبريل-2019

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أفادت مصادر مطلعة، يوم الأربعاء على أن الخرطوم رفضت استقبال الوفد القطري برئاسة وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني .

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وأضافت المصادر أن الوفد القطري برئاسة وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عاد إلى العاصمة الدوحة عبر مطار الخرطوم بعد رفض استقباله .

كما أوردت قناة العربية الخبر في عاجل لها  أن مصدراً سودانياً قال: إن السلطات السودانية رفضت استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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