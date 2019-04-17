السلطات السودانية ترفض استقبال وفد قطرى برئاسة وزير الخارجية

أفادت مصادر مطلعة، يوم الأربعاء على أن الخرطوم رفضت استقبال الوفد القطري برئاسة وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني .

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وأضافت المصادر أن الوفد القطري برئاسة وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عاد إلى العاصمة الدوحة عبر مطار الخرطوم بعد رفض استقباله .

كما أوردت قناة العربية الخبر في عاجل لها أن مصدراً سودانياً قال: إن السلطات السودانية رفضت استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)