السلطات السودانية ترفض استقبال وفد قطرى برئاسة وزير الخارجية

التاريخ: 17-أبريل-2019
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أفادت مصادر مطلعة، يوم الأربعاء على أن الخرطوم رفضت استقبال الوفد القطري برئاسة وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني .
وأضافت المصادر أن الوفد القطري برئاسة وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عاد إلى العاصمة الدوحة عبر مطار الخرطوم بعد رفض استقباله .
كما أوردت قناة العربية الخبر في عاجل لها أن مصدراً سودانياً قال: إن السلطات السودانية رفضت استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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