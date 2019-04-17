بالفيديو : الوزيرة ميادة سوار الدهب تواجه شماتة اسفيرية بعد سقوط النظام

أقر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشعورهم (بالشماتة)تجاه المسؤولين بأحزاب الحوار الذين شاركوا في آخر حكومة شكلها الرئيس السابق عمر البشير قبيل سقوط نظامه بأيام قليلة حيث نالت رئيسة الحزب الليبرالي والوزيرة بحكومة ولاية الخرطوم القيادية ميادة سوار الذهب نصيباً كبيراً من التعليقات السلبية بعد ظهورها على شاشة الشروق وهي تدلي بإفادة حول الحوار.

وذكر أحد المتابعين قائلاً:( دي بتاعت علاقة عميقة ههههههههه غايتو شمتان ع الجماعة الجوا بعد م الكيزان اكلوا صينية الضلع م لقوا غير العضام ) بينما قال آخر :(كده ردمت نفسك مع المردومين. بامكانياتك. كنا عشمانين. في نفع منك. قاعدي يا اختي في بيتك شوفي عيالك. أحسن. ليك وليهم. ولتأكيد من مفاصلك. يومياً. وتسقط. أول وبعدين. نشوف بلدنا. وفيها كل الخير. وبيسترها الله. ويحميها شبابها. وين موقعك من تثبيط الهمم).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)