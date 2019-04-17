المجلس العسكري يؤكد استعدادة تسليم السلطة بأسرع وقت ممكن

أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي؛ الفريق شمس الدين كباشي؛ التزام المجلس بتسليم السلطة لحكومة مدنية بأسرع وقت؛ داعيا القوى السياسية للتوافق على رئيس الوزراء. وأضاف في مؤتمر صحافي بالخرطوم ان المجلس كلّف عدد من العسكريين للاشراف على تسيير الأمور في ولايات البلاد. ورحب المجلس بإعلان حركة تحرير السودان بزعامة عبدالعزيز الحلو التزامها بوقف إطلاق النار والعدائيات؛ مؤكدا عزم القوات المسلحة على تحقيق السلام بالبلاد.

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