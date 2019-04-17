بالفيديو.. تعزيزات عسكرية مكثفة في محيط سجن كوبر بالخرطوم

افادت مصادر مطلعة، ان تعزيزات مكثفة وصلت وانتشرت في محيط السجن الاتحادي الشهير بسجن كوبر بالعاصمة الخرطوم والذي يحتجز فيه الرئيس المعزول عمر البشير وقيادات اخرى من الحركة الاسلامية وحزب الموتمر الوطني .
وفي وقت سابق، قالت مصادر ان المجلس العسكري الانتقالي قام بتحويل الرئيس المعزول عمر البشير وقيادات بارزة من المؤتمر الوطني إلى سجن كوبر المركزي في الخرطوم بحري .
واضافت إن أبرز القيادات التي جرى ترحيلهم من معتقلات المخابرات إلى سجن “كوبر” برفقة البشير، هم: الحاج عطا المنان مالك بنك النيل الإخواني بتهمة الفساد المالي، وجمال الوالي المتهم بإدارة استثمارات البشير.
واعتقلت السلطات السودانية، 20 قياديا إسلاميًا، قبل إيداعهم سجن كوبر، وسط توقعات بارتفاع هذا العدد صباح اليوم الاربعاء .
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