المجلس العسكري يؤكد اعتقال شقيقي الرئيس المخلوع

اكد المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي؛ الفريق اول ركن شمس الدين كباشي؛ اعتقال عدد من من رموز النظام السابق؛ الذين تدور حولهم الشبهات؛ من بينهم اشقاء الرئيس المخلوع عبد الله والعباس البشير.
واضاف في تنوير صحفي بالخرطوم؛ أن الاعتقالات لازالت جارية؛ وأن بعض قيادات النظام اختفت وجاري البحث عنهم؛ وكشف عن تمليك الرأي العام بالصور اسماء المعتقلين.
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