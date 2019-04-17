قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السودان، ان يعملية اعتقال رموز النظام السابق ما زالت مستمرة، وأبرز الذين تم التحفظ عليهم، هم أشقاء رأس النظام، عبد الله والعباس، ويتم البحث عن الكثير من الأسماء التي اختفت.



يتم الآن رصد التفاصيل لموافاتكم بها لاحقاً،،،

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كانت هذه تفاصيل خبر المجلس العسكري السوداني: الاعتقالات جارية لرموز النظام المخلوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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