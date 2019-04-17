أنباء عن طرد وزير خارجية قطر عقب وصوله الى الخرطوم

وكان قد أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، الخميس الماضي، عزل الرئيس عمر البشير والتحفظ عليه في مكان آمن، وتعطيل العمل بالدستور وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية .
وأدى الفريق عبد الفتاح البرهان اليمين الدستورية رئيسا للمجلس الانتقالي في السودان، عقب إعلان الفريق عوض بن عوف، تنحيه عن رئاسة المجلس.
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