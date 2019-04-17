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أنباء عن طرد وزير خارجية قطر عقب وصوله الى الخرطوم

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 بحسب ما أفادت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء، اليوم الاربعاء على ان الخرطوم رفضت استقبال الوفد القطري برئاسة وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني . وأضافت المصادر ان الوفد القطري برئاسة وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عاد الى العاصمة الدوحة عبر مطار الخرطوم بعد رفض إستقباله.

وكان قد أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، الخميس الماضي، عزل الرئيس عمر البشير والتحفظ عليه في مكان آمن، وتعطيل العمل بالدستور وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية .

وأدى الفريق عبد الفتاح البرهان اليمين الدستورية رئيسا للمجلس الانتقالي في السودان، عقب إعلان الفريق عوض بن عوف، تنحيه عن رئاسة المجلس.

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