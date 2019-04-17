مصر تؤكد دعمها الكامل للقيادة والشعب السوداني

التقى رئيس المجلس العسكري؛ اليوم الاربعاء؛ بالخرطوم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان؛ ونائبه الفريق محمد حمدان دلقو؛ وفد مصري رفيع المستوى مبعوثا من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقدم الفريق أول عبد الفتاح البرهان شكره وتقديره لمصر وقيادتها على الموقف المصرى الداعم لاستقرار السودان؛ والتأكيد على أهمية التواصل والتنسيق المشترك خلال الفترة الانتقالية لما فيه مصلحة وازدهار الشعبين والبلدين. ومن جانبه أكد الوفد دعم مصر الكامل قيادة وشعبا ووقوفها بجانب السودان الشقيق لحين تجاوز المرحلة الحالية؛ وحرصها على العمل من اجل تعزيز الاستقرار والسلام بالسودان. وبحث الوفد المصري مع المجلس العسكرى الانتقالى سبل الدعم السياسي واللوجسيتى وسبل حلحلة الموقف الراهن بالسودان.

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