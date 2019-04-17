مشاهدة مباراة الشارقة والعين بث مباشر

مشاهدة مباراة الشارقة والعين في منافسات دورى الخليج العربى الاماراتى مساء اليوم 17-4-2019، فى اطار الاسبوع الواحد والعشرون من البطولة حيث يمكنكم متابعة مباراة الشارقة مع العين فى نقل مباشر للقاء.
حيث ينقل موقع كورة اون المباراة مساء اليوم لايف في تمام الساعة السادسة والنصف بالتوقيت المصرى, وفي تمام الساعة السابعة والنصف بالتوقيت السعودى فى بث مباشر.
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