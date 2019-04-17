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مشاهدة مباراة الشارقة والعين بث مباشر

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مشاهدة مباراة الشارقة والعين في منافسات دورى الخليج العربى الاماراتى مساء اليوم 17-4-2019، فى اطار الاسبوع الواحد والعشرون من البطولة حيث يمكنكم متابعة مباراة الشارقة مع العين فى نقل مباشر للقاء.

حيث يمكن مشاهدة مباراة الشارقة والعين في مواجهات الدور الثانى من بطولة دورى الخليج العربى الاماراتى, ويمكن متابعة لقاء الشارقة مع العين، مساء اليوم اون لاين.

حيث ينقل موقع كورة اون المباراة مساء اليوم لايف في تمام الساعة السادسة والنصف بالتوقيت المصرى, وفي تمام الساعة السابعة والنصف بالتوقيت السعودى فى بث مباشر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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