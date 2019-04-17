شعبة مصدري الذهب : جهات تشتري كميات كبيرة من الذهب وتهربها إلى الخارج

الخليج 365 :

حذرت شعبة مصدري وتجار الذهب من وجود جهات تشتري كميات كبيرة من الذهب مستغلة في ذلك الأجواء التي تمر بها البلاد.

ووصفت الشعبة في بيان تحصل (باج نيوز) على نسخةٍ منه، أن هذه الجهات تعمل على شراء الذهب وتهربه إلى خارج البلاد عبر الأموال التي سرقوها من الشعب – على حد تعبيرهم-.

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وشددت الشعبة على أهمية التدخل السريع لإيقاف هذا العمل بكل الطرق والوسائل تجنباً لضياع ثروة الذهب من بين الأيدي.

وطالبت باتخاذ عدد من الخطوات خلال المرحلة المقبلة من بينها خروج بنك السودان بصورة نهائية من سوق الذهب، وخروج الشركات الأمنية من سوق الذهب وبصورة فورية مع العمل على فتح صادر الذهب للتجار الحقيقيين عبر اتحاد مصدري الذهب فضلا عن تكوين لجنة من اتحاد مصدري الذهب والجهات الحكومية ذات الصلة.

وأكدت الشعبة معاناتها من النظام السابق وتغول البنك المركزي والشركات الحكومية على تجارة الذهب مما فتح ابواب كبيرة للفساد وضياع الموارد.