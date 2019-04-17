التونسي نبيل الكوكي يتابع صدام النجم والهلال السعودي

الخليج 365 :

من المتوقع أن يجري الهلال مرانه التحضيري الأول بجمهورية مصر العربية عصر الغد وذلك حتى يتسنى للجهاز الفني لفريق الهلال بقيادة المدرب التونسي نبيل الكوكي وطاقمه المعاون إضافة للاعبين متابعة نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال المقرر قيامه مساء الغد بين الهلال السعودي والنجم الساحلي التونسي في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وسيقف الجهاز الفني لفريق الهلال على آخر استعدادات نادي النجم الساحلي التونسي لمواجهة الكونفيدرالية الإفريقية؛ وينتظر أن يضع الجهاز الفني لفريق الهلال الخطط التكتيكية اللازمة لتحقيق النتيجة التي قد تقود الهلال إلى نصف نهائي الكونفيدرالية.

تجدر الإشارة إليه أن بعثة النجم الساحلي التونسي وصلت الإمارات بطائرة عسكرية وينتظر أن يستقل الفريق التونسي ذات الطائرة للوصول إلى جمهورية مصر العربية لمواجهة الهلال السوداني؛ وقد علق عشاق النادي أن الليتوال بين مطرقة هلالين في إشارة للمواجهة القوية التي ستجمع الفريق التونسي غداً بالهلال السعودي في نهائي كأس زايد للأندية العربية ويوم الإثنين أمام الهلال في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة الكونفيدرالية.