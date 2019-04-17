سلفاكير يعلن دعمه الكامل للمجلس العسكري الانتقالي بالسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، الأربعاء، دعمه للمجلس العسكري الانتقالي بالسودان.

جاء ذلك خلال رسالة خطية تسلمها رئيس المجلس العسكري بالسودان عبد الفتاح البرهان، من سلفاكير، “تتعلق بدعم وتأييد حكومة جنوب السودان والرئيس سلفاكير للمجلس العسكري”، وفق بيان للمجلس.

واستقبل “البرهان”، الأربعاء، مستشار سلفاكير للشؤون الأمنية، توت قلواك، بالقصر الرئاسي، في العاصمة السودانية الخرطوم.

وقدم البرهان، للوفد، شرحا حول تطورات الأوضاع في البلاد.

وقال إن “السلطة ستُنقل للشعب في أقرب وقت ممكن”.

وشدد البرهان، على أهمية تطوير العلاقات المتجذرة بين الخرطوم وجوبا، في كافة المجالات مع استمرار التعاون الأمني.