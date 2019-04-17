أنباء عن طرد وفد قطري رفيع المستوى عقب وصوله الى الخرطوم

الخليج 365 :

أفادت مصادر مطلعة، اليوم الاربعاء على ان الخرطوم رفضت استقبال الوفد القطري برئاسة وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني .

وأضافت المصادر ان الوفد القطري برئاسة وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عاد الى العاصمة الدوحة عبر مطار الخرطوم بعد رفض إستقباله