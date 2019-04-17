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الخليج 365 :
أفادت مصادر مطلعة، اليوم الاربعاء على ان الخرطوم رفضت استقبال الوفد القطري برئاسة وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني .
وأضافت المصادر ان الوفد القطري برئاسة وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عاد الى العاصمة الدوحة عبر مطار الخرطوم بعد رفض إستقباله
كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن طرد وفد قطري رفيع المستوى عقب وصوله الى الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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