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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
عبرت الفنانة السودانية الشابة إيلاف عبد العزيز عن إعجابها الكبير بجنود جيش بلادها وذلك عقب الوقفة القوية من قبل قوات الشعب المسلحة في الأحداث السودانية الأخيرة والتي انتهت بتنحي الرئيس البشير بعد 30 عام من الحكم.
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد كتبت نجمة برنامج أغاني وأغاني على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تغريدة قالت فيها: (ح تسقط وح اعرسسسسس ح اعرسسسس جياااااااااشي).
ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فإن الغيرة قد أصابت الثوار المتواجدين على صفحة المطربة الشابة حيث كتب لها حليل أمي (شنو إيلاف ياااااخ انتي زاتك بعتينا وقبلتي علي الجياشي لالا بس الثائر دا عيبو شنو).
وكتب لها أحمد صلاح: (انا جاي السودان عريس وبمناسبة السقوط دة اجيبك للعرس وداير اعزم الرئيس الجديد).
وتشير محررة موقع النيلين إلى أن الفنانة إيلاف عبد العزيز كانت قد زارت المعتصمين بالقيادة العامة والتقطت عدد من الصور مع أفراد الجيش السوداني.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. الفنانة إيلاف عبد العزيز: ستسقط الحكومة وسأتزوج “جياشي”.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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