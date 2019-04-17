فساد في (354) مشروعاً حكومياً بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كَشفت متابعات (الصيحة)، عن وجود (354) مشروعاً عقارياً ضخماً في قلب الخرطوم تتبع للحكومة السابقة، لم يكتمل إنشاؤها، وتُواجه العديد من المشاكل والمُخالفات الهندسية ويُحيط بها فَسادٌ.

وَكَانَ المُراجع العام أوضح خلال تقريرٍ سابقٍ أمام البرلمان، أنّ الفساد طَالَ مشروع المدينة الرياضية، وكشف عن اقتطاع مساحة (144.350) منها، وقال إنّه لم يجد أسعار بيع هذه المساحات المُقتطعة ولا طريقة البيع ولا الخزينة الحكومية التي تَمّ توريد المبالغ فيها.

وأشارت تقارير إلى وقوف شخصية مشهورة من قيادات الحكومة السابقة وراء بيع القطع السكنية لنافذين بالدولة ومسؤولين في الحكومة وقيادات عليا بالأجهزة الأمنية ومُجاهدين.

وفي السياق، أكّد رئيس منظمة الشفافية السودانية د. الطيب مختار لـ (الصيحة) أمس، أنّ المشاريع الحكومية غير المُستغلة لم تُعتمد فيها معايير النزاهة والشفافية وتمّت بدون عطاءاتٍ، وأشار إلى الكثير من الفساد في الطرق والاتفاقيات التي تُمنح بمُوجبها أراضٍ لمُستثمرين لمائة سنة دُون وجه حق.