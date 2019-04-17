الكشف عن موعد انطلاقة الدوري الممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف اتحاد كرة القدم السوداني عن أنّ الرابع والعشرين من أبريل الجاري سيكون موعدًا لانطلاقة مسابقة الدوري الممتاز، بعد التأمين على إجراء قرعة مرحلتي النخبة والتحدي غدًا”الخميس”.

وقال قيادي بلجنة المسابقات إنّ مرحلة النخبة ستلعب وفق نظام المسارات بعد الاتفاق الذي تمّ مؤخرًا.

وتسبّبت الأحداث التي تشهدها البلاد من احتجاجات في الوقت الراهن في تأخير انطلاقة منافسة الدوري الممتاز بعد أنّ كان مقررًا لها العشرين من أبريل.