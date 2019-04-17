الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على منتجات أمريكية بقيمة 20 مليار دولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر الاتحاد الأوروبي قائمة أولية تتضمن منتجات أمريكية بقيمة 20 مليار دولار، مقترحا إضافتها إلى لائحة عقوبات في سياق الخلاف مع شركة “بوينغ”.

قالت المفوضية الأوروبية، في بيان اليوم الأربعاء، “أطلقت المفوضية الأوروبية اليوم مشاورة عامة بشأن قائمة أولية بالمنتجات من الولايات المتحدة والتي قد يتخذ الاتحاد الأوروبي بشأنها تدابير مضادة في سياق نزاع بوينغ المستمر في منظمة التجارة العالمية”.

وبحسب البيان “تغطي القائمة المنشورة اليوم مجموعة من العناصر، من الطائرات إلى المواد الكيميائية والمنتجات الزراعية الغذائية [بما في ذلك كل شيء من الأسماك المجمدة والموالح إلى الكاتشب]، والتي تمثل بشكل عام حوالي 20 مليار دولار من صادرات الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي”.

وقال الناطق باسم المفوضية الأوروبية للتجارة دانييل روزايريو، في إحاطة إعلامية اليوم الأربعاء، إن “الاتحاد يبقى منفتحا على النقاش مع واشنطن حول النزاع المستمر مع بوينغ في منظمة التجارة العالمية”.

وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن “في 11 نيسان/ أبريل الجاري، اعتمدت هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية التقارير التي أكدت فيها هيئة الاستئناف، وهي أعلى محكمة في منظمة التجارة العالمية، أن الولايات المتحدة لم تتخذ الإجراء المناسب للامتثال لقواعد منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات المقدمة لشركة بوينغ، على الرغم من الأحكام العديدة ضدها في سياق هذا النزاع الطويل. وبدلاً من ذلك، واصلت الشركة دعمها غير المشروع لشركة بوينغ للطائرات على حساب إيرباص، وصناعة الطيران الأوروبية والعديد من عمالها”.