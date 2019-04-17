تطورات جديدة في إحتراف ” غربال” المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

علم ” الموقع” بأن صفقة انتقال لاعب المريخ محمد عبد الرحمن إلى نادي المولودية الجزائري باتت مهددة بعدم الاكتمال وذلك نظراً لعدد من الحيثيات التي جرت خلال الفترة الماضية ..

وبالرغم من إحراز اللاعب محمد عبد الرحمن للمركز الأول على مستوى الهدافين بكأس زايد للأندية الأبطال ورغبة بعض الأندية في كسب خدماته وعلى رأسها النادي الجزائري إلا أن شيئًا من ذلك لم يحدث على أرض الواقع ..

وأبلغ مصدر موثوق به ” السوداني” بقوله إن نادي المولودية الجزائري لم يجدد اتصالاته بالمريخ خلال الأيام الماضية بشأن كسب خدمات اللاعب محمد عبد الرحمن ..

وزاد المصدر بقوله إن التغييرات الإدارية الكبيرة التي جرت بالنادي الجزائري كانت سبباً في عدم تفعيل الاتصالات بشأن كسب خدمات اللاعب وذلك نظراً لعدد من الحيثيات أبرزها التغييرات الإدارية التي جرت والتي عصفت بالمدير السابق كمال قاسي..

ولعب كمال قاسي دوراً كبيراً في التفاوض مع الغربال وهو من أقنعه بالحضور إلى الجزائر رفقة وكيله خلال وقت سابق لأجل التفاوض وإكمال كافة التفاصيل إلا أن المعلومات بطرف الصحيفة أشارت إلى أن المجيء بمدير جديد للنادي الجزائري يدعى – عمر غريب – ربما يتسبب في صرف النظر بصورة نهائية..

ونفى مصدر رفيع المستوى بمجلس المريخ أن يكونوا قد تلقوا أي اتصالات جديدة بشأن كسب خدمات اللاعب محمد عبد الرحمن من نادي المولودية، بيد أن ذات المصدر عاد وقطع بوجود اتصالات من أندية أخرى من عدة دول أبرزها السعودية والكويت والإمارات لأجل الحصول على خدمات اللاعب ..

وفجر المصدر مفاجأة وأشار إلى أن المجلس جاهز لتسويق اللاعب لأي نادٍ خارجي يرغب في خدماته على وجه السرعة، مشيراً إلى أنهم يرغبون في احتراف الغربال بنادٍ كبير يقدر حجم المستويات الفنية الكبيرة التي قدمها اللاعب مع الأحمر طيلة مشواره خلال الفترة الماضية ..