إرتفاع طفيف في اسعار الذهب..تعرّف على سعر الجرام بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سجل سعر أوقية الذهب في التداولات العالمية اليوم الاربعاء 1278.50 دولاراً ، بإرتفاع 4.59 دولاراً عن تداولات مساء أمس الثلاثاء والذي كان قد بلغ 1273.91 دولاراً.

وبلغ سعر الجرام عيار (24) عالمياً 41.24 دولاراً، ووفقا لسعر شراء الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك السودان المركزي والذي سجل 47.5000 جنيهاً فإن السعر المحلي للجرام من الذهب عيار (24) يصبح 1959 جنيها.