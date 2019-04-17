اتحاد الكرة يوضح أسباب تأجيل مباراة الهلال أمام هلال كادوقلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أوضح اتحاد كرة القدم السوداني أن برمجته الأخيرة بشأن مباراة الهلال الخرطوم والهلال كادوقلي لم يتمّ بأية مجاملة، وأنه لا تراجع عنها لأية سببٍ كان. وقال نائب رئيس لجنة المسابقات رمزي يحي في تصريح لـ”باج نيوز” إن اتحاده حددّ الثامن والعشرين من الشهر الجاري لمباراة هلال الخرطوم وهلال كادوقلي. وأكّد رمزي أن قرار التأجيل الجديد جاء للتطورات التي تمّت بشأن مباراة الهلال الخرطوم والنجم الساحلي. وأشار رمزي يحي إلى أن لجنته تعمل وفق العدالة وإنهم لا يجاملون ناديًا على حساب الآخر.

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