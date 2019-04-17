تحركات عاجلة في إيران لمواجهة “أخطر هجوم منذ 40 عاما”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن مسؤول إيراني أن بلاده تواجه أخطر وأقوى هجوم من نوعه على مدار أربعة عقود، لافتا إلى وجود تهديد شديد على البلاد إثر غزو الجراد القادم من السعودية.

قال مدير الحفاظ على النباتات في مديرية الزراعة في محافظة هرمزكان، حميد دولتي، إنه بعد 40 عاما تواجه البلاد أقوى هجوم من الجراد الذي تحرك من السعودية حيث تتعرض محافظة هرمزكان إلى أكبر نسبة من هذا الهجوم، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية.

وحذر دولتي من تهديد هذه الحشرات على الأمن الغذائي في البلاد، لافتا إلى أن المؤسسة في محافظة هرمزكان تكافح اليوم الجراد في 18 ألف هكتار، ويضاف يوميا ألف هكتار إلى هذه النسبة.

وبيّن مدير الحفاظ على النباتات في مديرية الزراعة في محافظة هرمزكان أن الإجراءات الجوية ستبدأ من اليوم بدعم عملية المكافحة البرية لهذه الحشرات.

وحذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) من غزو أسراب هائلة من الجراد القادم من السعودية المحافظات الجنوبية لإيران.

ولفت دولتي الى أن هطول الأمطار الغزيرة سمحت بجذب هذه الموجات من الجراد القادمة من السعودية، قائلا إن محافظات سيستان وبلوشستان وكرمان وجنوب فارس وهرمزكان تعاني من هذه الظاهرة في الوقت الراهن لكنه بالنظر إلى أن هرمزكان تقع في الواجهة فهي تعاني من أعلى نسبة.

وأوضح أن أسراب الجراد التي تأتي إلى ايران تضم كل واحدة منها بين 200 و250 مليون حشرة حيث دخل إلى البلاد خلال الشهرين الماضيين بين 40 و50 سرب من الجراد إلى مختلف مناطق محافظة هرمزكان.

وأضاف: في حال عدم القدرة على مكافحة الجراد بشكل جيد فإن الأمن الغذائي في البلاد سيتعرض إلى خطر لأن الجراد سيغزو باقي المحافظات ويقضي على المساحات الخضراء.