وزارة المالية توافق على تسليم المطاحن كميات من القمح المحلي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
وافقت وزارة المالية السودانية، على تسليم مطاحن الدقيق كميات من القمح المحلي المخصص لها لدقيق الخبز .
ووفقاً لخطاب صادر عن الوزارة وممهور باسم مدير إدارة السلع الإستراتيجية تحصلت (باج نيوز) على نسخةٍ منه فإن المالية اشترطت على المطاحن تقديم شيك ضمان على أن تتم التسوية كل خمسة عشرة يوماً.
و التأم اجتماع الإثنين الماضي ضم ممثلي المطاحن مع وكيل وزارة المالية وأسفر الاجتماع عن موافقة المالية على بيع القمح المحلي للمطاحن.
وكشفت مصادر مطلعة لـ(باج نيوز) إن الكميات المتفق عليها تصل إلى 226 الف طن من القمح
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