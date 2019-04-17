أول اجتماع لـ”الانتقالي العسكري” بالقصر الجمهوري

التاريخ: 17-أبريل-2019
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التأم يوم الأربعاء، الاجتماع الأول للمجلس العسكري الانتقالي في القصر الجمهوري، برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، رئيس المجلس. واستعرض الاجتماع تقارير اللجان وبحث عدداً من القضايا بالمتعلقة بالأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية بالبلاد، وأصدر بحسب الشروق – عدداً من التوجيهات والقرارات .
وكان رئيس المجلس، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، قد باشر مهام منصبه بالقصر الجمهوري يوم الإثنين، وسط استقبال كبير من القيادات والإدارات بالقصر .
وأكد العاملون برئاسة الجمهورية دعمهم الكامل للمجلس وقيادته ووقوفهم خلف القوات المسلحة والقوات الأمنية وقوات الدعم السريع في هذه المرحلة المهمة، بما يمكنهم من أداء واجباتهم وإنجاز المهام على الوجه الأكمل، تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني، وتلبيةً لطموحاته نحو حياة أفضل .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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