الثورة تؤدي إلى تأجيل المؤتمر العالمي للصمغ العربي

التاريخ: 17-أبريل-2019
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قرر اجتماع لجنة تسيير المؤتمر العالمي للصمغ العربي الذي عقد، يوم الأربعاء، بوزارة الصناعة والتجارة، تأجيل المؤتمر الذي سيعقد بالخرطوم للنصف الثاني من أكتوبر المقبل بدلاً عن شهر مايو نسبة للتغيرات المفصلية التي حدثت بالسودان.
وأكد مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية السفير كمال جبارة مقرر لجنة المؤتمر، تفهم “الأونكتاد” الراعية للمؤتمر لدواعي النظر في تغيير تاريخ انعقاد المؤتمر.
وأشار السفير بحسب شبكة الشروق – إلى الخطوات المتقدمة التي تمت بشأن انعقاد المؤتمر من قبل لجنة التحضير له بمشاركات دولية وإقليمية، مشيداً بدور بعثة السودان بجنيف وبعثاتنا الدبلوماسية بالخارج في التبشير الواسع بالمؤتمر.
وأمن الاجتماع على مواصلة عمل اللجنة العليا واللجان الفرعية بذات الروح حتى قيامه في النصف الثاني من أكتوبر المقبل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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