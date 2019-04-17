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الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بالبلاد

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 17-أبريل-2019

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أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية – وحدة الإنذار المبكر في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 ساعة أن درجات الحرارة العظمى و الصغرى ظلت على حالها دون تغير يذكر في معظم أنحاء البلاد، حيث كانت أعلى درجة حرارة ليوم أمس 46م درجة رصدت في مدينة القضارف وأدناها صباح اليوم 20م درجة رصدت في مدينة كادوقلي.

 

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وتوقع التقرير بحسب سونا –  أن تنخفض درجات الحرارة في شمال غرب البلاد، مع رياح متوسطة السرعة بينما تحافظ على معدلاتها في بقية أجزاء البلاد مع رياح خفيفة السرعة و ظهور السحب المتوسطة في مناطق الشرق و الجنوب واحتمال وجود غبار مثار في الشمال و الوسط والغرب.

 

و توقع التقرير أن تسود رياح شمالية إلى شمالية شرقية بجميع أنحاء البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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