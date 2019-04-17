بالفيديو : ثوار من جنوب السودان يهزون مشاعر المعتصمين بهتافات عودة الجنوب

تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الهتافات التي أطلقتها مجموعة من المواطنين من جنوب السودان تطالب بعودة الوحدة بين دولة الجنوب التي انفصلت وبين السودان الشمالي حيث كانوا يهتفون وهم يعبرون جسر القوات المسلحة وهم يقولون (الليلة ما بنرجع إلا الجنوب يرجع).

رواد مواقع التواصل عبروا عن إعجابهم الكبير بالشعارات التي كانوا ينادون بها حيث كتبوا في تعليقاتهم :(والله والله أول هتافات من الدرجة والمطالبة الأولي تعجبني ودمعت عيناي) وكتب آخر ( الله الله والله إن شاء الله ارجع أهلنا الحنان والله نتمنى من كل قلوبنا عودة الجنوب الحبيب لحضن الوطن عوده طوعيه كما في هذه الهتافات الجميلة وعاش السودان الموحد الحر سلام وعداله.) بينما ذكر آخر قائلاً : ( لازم الجنوب يرجع علشان احنا أخوان … الصبر يا أهلنا نثبت أمن الشمال و حنرجع بدون حرب …. ونعمر مع بعض كل السودان. عاوزين وعي يا شباب ووحدة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)