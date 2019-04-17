بالفيديو : (جضوم تومات شندي) تثير جدلاً على مواقع التواصل ومطالبة بإحضارهن ميدان الاعتصام

استنكر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي استضافة نجم المريخ السابق محمد مصطفى البرنس عبر برنامجه (عشرة ونسة) على يوتيوب – استنكروا استضافته للفنانتين تومات شندي سمر وسحر في الوقت الذي يعيش فيه الشعب السوداني ظروفاً سياسية استثنائية متمثلة في الاعتصام القائم بالقيادة العامة منذ السادس من أبريل الجاري.

وطالب أحد المتابعين صاحب البرنامج أن تتم استضافة الفنانتين بموقع الاعتصام حيث قال :(يا البرنس الوطن ما زال جريح مفروض عشرة الونسه دي تكون في موقع الاعتصام) في الوقت الذي انتقد آخرون الأسئلة والمحاور التي طرحت في الحلقة خاصة سؤال لصاحب البرنامج يتعلق (بالجضوم) حيث ذكر المنتقد قوله:(حرام عليك ياخي وعلي المعاك جضوم شنو وفارغة شنو وعدم حياء على الملأ ، كسر الحواجز قدام الملأ عمرها ما ح تبقى ثقافة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)