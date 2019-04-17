سلفاكير يدعم المجلس العسكري في السودان

تسلم رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، رسالة خطية من رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، سلمها له بالقصر الجمهوري يوم الأربعاء مستشار رئيس دولة الجنوب للشؤون الأمنية توت قلواك، تتصل بدعم وتأييد جنوب السودان والرئيس سلفاكير للمجلس العسكري الانتقالي.

وقدم رئيس المجلس العسكري الانتقالي للوفد شرحاً حول تطورات الأوضاع في البلاد، مؤكدا أن السلطة ستنقل للشعب في أقرب وقت ممكن، مشيراً للعلاقات المتجذرة بين الخرطوم وجوبا … و أمن سيادته على أهمية تطوير العلاقات في كافة المجالات بين البلدين مع استمرار التعاون الأمني.

وأوضح مييك أيي دينق وزير رئاسة الجمهورية بجنوب السودان عضو الوفد في تصريحات صحفية أن الوفد قدم تنويراً لرئيس المجلس العسكري حول جهود الرئيس سلفاكير في إجراء عدد من الاتصالات بالقادة الأفارقة بغية إعادة النظر في المهلة الممنوحة للسودان من قبل الاتحاد الإفريقي.

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وأبان الوفد بحسب وكالة السودان للأنباء – أن السودان يظل هو الضامن لاتفاقية السلام في جنوب السودان، مشيراً للجهود التي تقوم بها دولة الجنوب بشأن التفاوض مع قطاع الشمال.

كما التقى الوفد بالفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)