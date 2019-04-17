نائب رئيس المجلس الانتقالي يلتقي بسفيرة فرنسا بالخرطوم

التقى الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي يوم الأربعاء بمكتبه بالقصر الجمهوري بسفيرة فرنسا لدى السودان.

وأوضحت السفيرة الفرنسية في تصريحات صحفية أن اللقاء تطرق إلى ضرورة تجنب العنف في مواجهة التجمعات السلمية في البلاد، مبينة أن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي قد أحاطها علماً بالتزام المجلس العسكرى بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وتقديم كل من ارتكب جرماً ضد الشعب للعدالة مع كفالة الحريات لكل السودانيين.

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وقالت السفيرة إن إضفاء الشرعية لعملية الانتقال السلمي لا تتحقق إلا من خلال احترام إرادة الشعب الذي يطمح لنقل السلطة إلى حكومة مدنية وهو ما تدعمه فرنسا والاتحاد الأوروبي.

ودعت بحسب وكالة السودان للأنباء – كل الأطراف لتحديد مشروع مشترك لحكم ديمقراطي شامل واقتراح فريق حكومي متخصص قادر على إجراء الإصلاحات اللازمة.

وحيت سفيرة فرنسا شجاعة وكرامة الشعب السوداني وسلميته لتحقيق رغبته المشروعة في إحداث التغيير في السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)