هبوط كبير لأسعار الدولار بالأسواق الموازية

هبطت أسعار الدولار أمام الجنيه السوداني بنسبة كبيرة في تداولات اليوم (الأربعاء) بالأسواق الموازية للعملات.

وأكد متعاملون مع الأسواق السوداء، على انخفاض كبير في أسعار شراء الدولار مع تباين الأسعار بحسب موقف السيولة لدى كل تاجر عملة.

وأوضح عدد منهم خلال حديثهم مع ( باج نيوز) أن أسعار شراء الدولار عبر النقد من المواطنين تراوحت ما بين 58 – 55 جنيهاً وسط توقعات بانخفاضه أكثر خلال اليوم.

وأشاروا إلى أن أسعار الشراء عبر الإجراءات المصرفية هبط إلى 73 جنيهاً مقارنة ب 85 جنيهاً خلال الأيام الماضية.

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وأرجعوا اسباب انخفاض الأسعار إلى قلة الطلب على الدولار تزامناً مع الشلل التجاري الذي أصاب الحركة التجارية منذ تغيير نظام الحكم بالبلاد الأسبوع الماضي.

وحدد بنك السوان المركزي اليوم (الأربعاء) سعر شراء الدولار ب 47.5 جنيهاً

ويعاني السودان من أزمات حادة في الأوراق النقدية والخبز والادوية والوقود وهبوط مستمر للعملة الوطنية أمام الدولار وصلت الى معدلات قياسية