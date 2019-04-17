تسريب تفاصيل مقلب رامز جلال الجديد.. التصوير في إندونيسيا

اقترب الفنان رامز جلال من إنهاء تصوير حلقات برنامج المقالب، الذي يقدمه للعام التاسع على التوالي، لشهر رمضان المقبل.

ومن المنتظر أن يستضيف رامز 30 نجما ونجمة، في إحدى الجزر بدولة إندونيسيا، لعمل مقلب فيهم.

ووفقا لما جاء في تقارير صحفية، يصطحب فريق العمل الضيف داخل قارب لإحدى الجزر، وخلال الرحلة ينقلب القارب ليضطر الضيف للسباحة، حتى يصل للجزيرة.

وفور وصول الضيف إلى الجزيرة، يظهر رامز جلال متنكرا في هيئة "غوريلا".

يذكر أن البرنامج الأخير لرامز جلال، كان يدعى "رامز تحت الصفر" وتم تصويره فى روسيا.