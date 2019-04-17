أخبار لا تفوتك| ترحيل البشير للسجن.. ومفاجأة بشأن ترتيب الجيش (موجز)

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:



إعلامي سوداني: هؤلاء رافقوا البشير إلى سجن "كوبر"

أكد رئيس تحرير صحيفة "التيار" السودانية، عثمان ميرغني، نقل الرئيس السابق عمر البشير إلى سجن كوبر.

وأضاف ميرغني، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن "البشير معه عدد كبير من قيادات الصف الأول في حزب المؤتمر أبرزهم، الدكتور عبد الرحمن الخضر رئيس القطاع السياسي للحزب، والفريق أول عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع الأسبق".

وحول الانقسام الدولي حول دعم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، قال ميرغني، إن "ذلك مرتبط بمواثيق ودساتير هذه الدول أو المنظمات، فالاتحاد الإفريقي له قانون متبع منذ سنوات طويلة، يتضمن رفض أي حكم عسكري يأتي بانقلاب، في أي دولة إفريقية، فضلا عن وجود قانون مشابه في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مما أشهر وجه المقاطعة أمام النظام الجديد في السودان، وقد أمهلت مفوضية السلم والأمن التابعة للاتحاد الإفريقي المجلس العسكري 15يوما، لنقل السلطة لحكومة مدنية".

معارض سوداني: لهذا السبب لا يجب أن نسلم البشير للمحكمة الجنائية

كشف معارض سوداني عن سبب عدم تفضيله تسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال علي محمود حسنين، رئيس الجبهة الوطنية العريضة إنه يرفض تسليم عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال حسنين: "لو سلمنا البشير للجنائية نكون قد قدمنا له خدمة كبيرة، لأن الجنائية ما فيها حكم إعدام، والسجون في لاهاي فنادق خمس نجوم."

وحسب صحيفة "الانتباهة" السودانية، أكد حسنين أنه من الضروري محاسبة البشير داخليا "على كل الجرائم التي ارتكبها في البلاد طوال فترة حكمه"، وقال حسنين: "أية سلطة لا يأتي بها المعتصمون أنا ضدها وسوف أقاتلها".

صحيفة: وزير الصحة غير معتقل وموجود في قطر

أكدت صحيفة سودانية أن وزير الصحة السوداني السابق، مأمون حميدة، لم يتم اعتقاله كما أشيع.

وقال مصدر لصحيفة الانتباهة السودانية، إن مأمون حميدة موجود الآن في قطر، للتنسيق لأعمال جامعة العلوم الطبية والتكنولوجية.

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وأضاف المصدر أن حميدة موجود في قطر ليس هربا من الاعتقال كما أشيع.

وقد راجت أنباء عن اعتقال مأمون حميدة بعد عزل حكومة المؤتمر الوطني واعتقال الرئيس عمر البشير.

وفد مصري رفيع المستوى يزور السودان

زار وفد مصري رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، السودان، للتأكيد على دعم القاهرة الكامل لخيارات الشعب السوداني.

وذكر ت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، أن "وفد مصري رفيع المستوى يجري زيارة إلى دولة السودان للوقوف على تطورات الأوضاع الجارية والمتسارعة التي يمر بها السودان الشقيق في هذه اللحظة الفارقة من تاريخه، للتأكيد على دعم مصر الكامل لخيارات الشعب السوداني وإرادته الحرة".

الجيش السوداني بين أقوى 10 جيوش أفريقية

يحتل الجيش السوداني المرتبة رقم 69 على قائمة أقوى جيوش العالم، ويأتي تصنيفه ضمن أقوى 10 جيوش في القارة الأفريقية.

وجاء تصنيف الجيش السوداني، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي لعام 2019، الذي يضم 137 دولة حول العالم، ويعتمد على العديد من العوامل، أبرزها القوة البشرية والعتاد العسكري، إضافة إلى قوة الدولة الاقتصادية وموقعها الجغرافي.

ويتجاوز تعداد السودان السكاني 43 مليون نسمة، بينهم 24 مليون نسمة قوة بشرية متاحة للعمل، ويصلح للخدمة العسكرية أكثر من 15 مليون شخص.

ويصل إلى سن الخدمة العسكرية في السودان حوالي 1.2 مليون نسمة، بينما يضم الجيش السوداني 189 ألف جندي، بينهم 85 ألف جندي في قوات الاحتياط.

ويمتلك الجيش السوداني 191 طائرة حربية، تجعله في المرتبة رقم 50 بين أقوى 137 قوة جوية في العالم.

وتضم القوات الجوية السودانية 46 مقاتلة حربية، و81 طائرة هجومية، و23 طائرة نقل عسكري، و11 طائرة تدريب، بينما يصل إجمالي المروحيات إلى 73 مروحية بينها 43 مروحية هجومية.