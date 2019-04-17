هَيَاكِل ومَهَام وسِمات الفترة الإنتقالية (جزء أوَّل)

بقلم: عبد العزيز عثمان سام- 17 أبريل 2019م

نقضَت حكومة المركز عُهدها لجنوبِ السودان بجعلِ الوحدة جاذِبة وقد إلتزمت بذلك، ولكن بسوءِ تنفيذِ اتِّفاق السلام الشامل جعلَت الوحده طارِدَة فإنفصل الجنوب فى يوليو2011م والمركز لا ينسى شيئاً ولا يتعلَّمُ شيئاً، حُكمه عنصُرِى ويظلمُ ويقتلُ ويزْدرِى الهَامش ويقضمُ حقوقه. وسيظلُّ المركز السودانى بذاتِ نزوعِه الظالم الذى صارَ عنده ثقافَة. صارَ الظُلمُ والأنانية والفساد مكوِّنات أساسيَّة لثقافة أهلِ المركز، والآن نرَى نُذر مَوْجة جديدة من حُكمِ المركز الظالم تلُوحُ مع شروقِ فجرِ عهدٍ جديد بعد ثلاثين عامٍ عِجَاف من حُكمِ إنقلاب الإنقاذ.

لذلك لا بُدَّ لنا من وضعِ أطُرٍ ومُرتكزات لأعادَةِ هيكَلة الدولة السودانية تحكِمُ وتضبُط الدولة فى طَورِ النشُوءِ خلال فترةِ الإنتقال تستنِدُ إلى مرجعِيَّات مُهِمَّة هى:

1. وثيقة "إعادة هيكلة الدولة السودانية" المُوقَّعة فى كمبالا من مكوِّنات الجبهة الثورية السودانية فى 4 أكتوبر 2012م،

2. "مِيثاق الفجر الجديد" المُوقَّع فى كمبالا 6 يناير 2013م من القوى السياسية السودانية ومُنظمات المجتمع المدنى، (بغيابِ ممثلين للمُجتمع الأهلِى وقطاعات النازحين واللاجئين وضحايا الحرب).

3. "وثيقة نداء السودان" المُوقَّعة فى أدييس أبابا 3 ديسمبر 2014م من جميع التنظيمات السياسية المُوقِّعة على ميثاقِ الفجر الجديد زائداً حزب الأمة القومى وفدرالية المجتمع المدنى الذى ناب عنه أستاذنا المرحوم دكتور أمين مكى مدنى.

أولاً: هياكل الفترة الإنتقالية:

أ) مجلس السيادة (مؤسسة الرئاسة السودانية):

. التكوين: يتكوَّن مجلس السيادة أو مؤسسة الرئاسة السودانية من سبعةِ أعضاء، ستة منهم يُمثلون أقاليم السودان قبل إنقلاب الإنقاذ والسابع يمثل شباب ثورة 19 ديسمبر 2018م. وتكونُ رئاسة مجلس السيادة أمَّا بنظام التناوب Rotation أو أن يرأسه مُمثِّل الإقليم الأكثر سُكَّانَاً من الأقاليم الستة.

. يقوم مجلس السيادة بالمهام السيادية نيابة عن شعبِ السودان وهو أعلى سُلطة فى هيكلِ الفترة الإنتقالية. وبالإضافة إلى مهمَّة الإشراف العام على أجهزة الدولة السودانية ورعايتها، ينهض بالمهام التالية(الواردة فى الوثائق المرجعية المذكورة أعلاه):

1. تثبيت المبادئ الوَارِدة فى المواثيقِ أعلاه وتُضمَّن فى الدستور الإنتقالى،

2. تشكيل الحكومة الإنتقالية: ينهضُ مجلس السيادة فور قيامه، بتشكيلِ الحكومَة الإنتقالِية على النحوِ التالى:

أ) المجلس التشريعى الإنتقالى (برلمان):

هو السلطة التشريعية العليا فى البلاد خلال الفترة الإنتقالية، يُشرِّع الدستور الإنتقالى والقوانين، يُراقِب اداء الأجهزة التنفيذية خلال الفترة الانتقالية، وتُمثَّل فيه كُلَّ اقاليم السودان وفق مَعيار نسبة سُكَّان كل إقليم، على أن لا يقِل تمثيل المرأة عن 30% من جملةِ العضوية.

ب) مجلس الوزراء الانتقالى:

أ/ قيام مجلس وزراء قومى إنتقالى يتشَكَّلُ من مُمثلى الأقاليم السِتَّة، وبعضُ الشخصيات الوطنية، مع مراعاة الكفاءة والمِهنِيَّة، وتمثيل المرأة بما لا يقِل عن 30% ،

ب/ يتشكَّل المجلس من رئيس وزراء ونائبه، وُزرَاء ووُزرَاء دولة فى جميع المجالات لكثافة وعِظم المهام المُوكَلة فى جميعِ المجالات،

ج) السلطة القضائية:

تشكَّل على أنقاضِ السلطة القضائية الحالية، وتكون شاملة لأنباء كلِّ أقاليم السودان الذين يستوفون شروط الدخول إليها، وتكون مُستقِلَّة، تعملُ تحت رئيس قضاء يختاره مجلس قضائِى عالى، ويُصَادِق على تعيِّينه مجلس السيادة.

ويكون القاضى مُستقِلاً فى اداءِ عملِه، تحكمُه قواعد العدالة والإنصاف والوِجْدَانِ السلِيم، ولا يُعرَّض إو يخضَع لأىِّ مؤثرات أو ضغُوط من أىِّ جهة كانت،

د) المجلس العسكرى الإنتقالى:

إقتضى إسقاط نظام الإنقاذ وحكومة المؤتمر الوطنى إقرار المجلس العسكرى الذى قام بإنفاذِ الإنتقال وإسقاط النظام البائد وتسليم السلطة للشعب تحقيقاً لمطالب الثورة، لذلك صار لزامَاً إقرار المجلس العسكرى الإنتقالى ضمن هياكل الفترة الإنتقالية وفق الآتى:

1. التكوين:

يتكوَّن المجلس العسكرى الإنتقالى من:

i) عدد لا يزيد عن خمسة من ضباط قوات الشعب المُسلحة الذين انحازوا للثورة الشعبية ولبُّوا مطالب الجماهير ووضعوا حدَّا لحكومة المؤتمر الوطنى وحلفاءها بقيادة الرئيس السابق عمر البشير،

ii) القادة العَامِّين لقواتِ الحركات المُسلَّحة الآتية:

. القائد العام للجيش الشعبى لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو،

. القائد العام للجيش الشعبى لتحرير السودان بقيادة مالك عقار أير،

. القائد العام لجيش تحرير السودان بقيادة عبد الواد محمد احمد نور،

. القائد العام لجيش تحرير السودان بقيادة منى أركو مناوى،

. القائد العام لحركة العدل والمساواة السودانية بقيادة د. جبريل إبراهيم محمد.

iii) يرأس المجلس العسكرى الإنتقالى أحد ضباط القوات المسلحة وينوب عنه أحد القادة العَامِّين للحركات المسلحة.

vi) طبيعة عمل المجلس العسكرى الإنتقالى تنفيذى وأمنى/ عسكرى، ويعملُ تحت إشراف مجلس السيادة (مؤسسة الرئاسة)،

هـ) المهام المجلس العسكرى الإنتقالى:

ينهضُ المجلس العسكرى الإنتقالى بالمهام التالية خلال الفترة الإنتقالية:

حفظ الأمن فى عموم الدولة السودانية وحماية المواطنين ومرافق الدولة ومنع الهروب والإفلات من المحاسبة والعقاب، ومع عموم ما تقدم ينهضُ المجلس العسكرى الإنتقالى بالمهام التالية تحت إشراف مجلس السيادة (مؤسسة الرئاسة): 1. الوقف الفورى للحرب بمناطق النزاعات فى جنوب كردفان/ جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور ورفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح جميع المُعتقلين السياسيين والأسرى والمحكومين لأسباب سياسية.

2‌. ترتيبات أمنية فورية لإعادة الأمن والإستقرار والشروع فى ترتيبات أمنية نهائية،

3‌. الإتفاق على ترتيبات أمنية إنتقالية تمهد لعودة النازحين واللاجئين الى حين الفراغ من الترتيبات الأمنية النهائية التى تفضى فى نهايتها الى تكوين جيش وطنى جديد،

4‌. تشكل مفوضية قومية للترتيبات الأمنية الشاملة لإعادة تكوين قوات نظامية قومية من ضِمنها قوات الشعب المسلحة وقوات الحركات المسلحة السودانية والقوات النظامية الأخرى القائمة،

5. إجراء ترتيبات إنتقالية شاملة تفضى الى إعادة هيكلة وإصلاح القوات النظامية الوطنية بصورة تعكس قوميتها وتضمَن مهنيتها وحيادتيها،

6. حل جهاز الأمن والمخابرات وإتخاذ إجراءات سريعة لبناءِ جهاز بديل يقوم بحماية أمن الوطن والمواطن عبر جمع المعلومات وتصنيفها ووضعها لدى الجهات المختصة بالأمن الخارجى، وإسناذ مُهِمَّة الأمن الداخلى للشرطة.

7. حل مؤسسة الدفاع الشعبي وجميع المليشيات التى انشأها النظام البائد خارج إطار القوات النظامية ونزع أسلحتها.

8. إتخاذ الاجراءات اللازمة لإستعادة قومية القوات المسلحة وإعادة صياغة عقيدتها العسكرية بما يتوافق مع دورها كمؤسسة وطنية لحماية الوطن.

و) حكومات الأقاليم الستة:

يختصُّ مجلس السيادة بتكوين حكومات أقاليم السودان الستة وفق المُوجِّهات والمبادئ العامة لدستور السودان الإنتقالى.

. سِمَات الفترة الإنتقالية:

من أهمَّ سِمات الفترة الإنتقالية التى يجب أخذها فى الإعتبارِ الأتى:

1. الأشخاص الذين يشغِلُون مَهَام دستورية فى أجهزة الفترة الإنتقالية لا يحقَّ لهم الترشُّح فى انتخابات نهاية الفترة الإنتقالية التى تقود إلى مؤسسات دولة مُنتخَبة،

2. يُصدِر مجلس السيادة فور تكوينه مراسِيم دستورية تحكِم هياكل الدولة وأجهزتها لحين صدور دستور السودان الإنتقالى.

(نواصل فى جزءٍ ثانى مهام هيَاكِل أجهزة الفترة الإنتقالية)