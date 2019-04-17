البرهان: سنسلم السلطة للشعب في أقرب وقت وسلفاكير يقود جهود

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان أن السلطة ستنتقل إلى الشعب في أقرب وقت ممكن.

وتسلم البرهان، رسالة خطية من رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت سلمها له بالقصر الجمهوري اليوم مستشار رئيس دولة الجنوب للشؤون الأمنية توت قلواك تتصل بدعم وتأييد جنوب السودان والرئيس سلفاكير للمجلس العسكري الإنتقالي.

وقدم رئيس المجلس العسكري الإنتقالي للوفد شرحاً حول تطورات الأوضاع في البلاد مؤكدا أن السلطة ستنقل للشعب قريباً.

وشدد البرهان على أهمية تطوير العلاقات في كافة المجالات بين البلدين مع استمرار التعاون الأمني.

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وأوضح مييك أيي دينق وزير رئاسة الجمهورية بجنوب السودان عضو الوفد في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن الوفد قدم تنويراً لرئيس المجلس العسكري حول جهود الرئيس سلفاكير في إجراء عدد من الإتصالات بالقادة الأفارقة بغية إعادة النظر في المهلة الممنوحة للسودان من قبل الإتحاد الأفريقي.

وأكد الوفد أن السودان يظل هو الضامن لاتفاقية السلام في جنوب السودان مشيراً للجهود التي تقوم بها دولة الجنوب بشأن التفاوض مع قطاع الشمال.

وفي ذات السياق التقي بحمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي.